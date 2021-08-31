Выставка, посвященная Дню Конституции, прошла в Резиденции Абылай хана

В первый день работы выставки посетителей пришло немного. Очень полезна , по словам организаторов, она для молодежи. На 5-ти стендах здесь собрали исторические факты, в целом информацию о формировании важного политического документа.

Алиаскар Набиев, экскурсовод музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— В 18 веке был свод законов «Жеті жарғы». Это, так сказать, основа всех прав казахского народа. Заложили ее, в первую очередь, бии.

Важную роль в этом сыграли Казыбек, Толе и Айтеке бии. Своды законов схожи с современной Конституцией. Они охватывали практически все стороны жизни общества. На ней основывались судебные разбирательства, итоговые решения которых выдавали бии. Их умение найти нужные слова позволяло разрешать самые сложные спорные ситуации. В судебных делах они выступали как обвинителями, так и защитниками. Суд биев был главным органом, к которому обращался за помощью народ. Решения принимались публично, без письменной подготовки.

Алиаскар Набиев — экскурсовод музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Если бии решали внутриполитические вопросы, внешнеполитические вопросы, были советниками хана. В то время даже власть, по большей части, была у них. Нежели у самого хана. Но, в период правления Абылай хана правление перешло в руки ханской власти. Бии также выполняли огромную роль.

Стенды постепенно переходят из прошлого в настоящее. Гости музейного комплекса также узнали, когда уже в Республике Казахстан приняли главный закон государства — Конституцию. Увидеть её можно на этой фотозоне. Это точная копия настоящего документа.

Диана Салихова