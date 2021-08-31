Североказахстанец принял участие в исторической экспедиции

Ярких и незабываемых впечатлений от этой поездки у Аслана Алимжанова столько, что сразу всё и не рассказать. Позади — более 7 тысяч километров по просторам нашей республики. Историк посетил сакральные места, где проходил след Великого хана Абылая и его прямых потомков.

Аслан Алимжанов, специалист музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Первая точка была — Бурабай. Мы взяли горсть земли в капсулу специальную с родной земли Кенесары хана. Внука Абылай хана. Мы повезли ее в Кордайский район. Там была одна из последних битв Кенесары хана с киргизами. Там есть мемориальный комплекс. Там мы эту капсулу закопали.

За 2 недели пути от севера до юга Аслан в составе экспедиционной группы посетил 40 исторических объектов, в их числе и места сражений. Побывали историки и на Востоке, увидели пейзажи, которыми вдохновлялся поэт и просветитель Абай. Все полученные во время поездки знания невозможно найти в общедоступных источниках, отмечает специалист. Для него самого открылись новые имена батыров и мыслителей Степи. Сейчас главная задача — поделиться собранными сведениями с североказахстанцами.

Асемгуль Кыдбекова, заместитель директора музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Цель нашего музея — не только рассказывать об Абылай хане, но и исследовать его жизнь, сотрудничать и с другими музейными комплексами республики, чтобы собрать как можно больше информации о пути Великого правителя. Я считаю, такие экспедиции дают возможность воплотить это в жизнь. В дальнейшем мы планируем провести конференцию и закрепить все приобретенные знания.

Подобные экспедиции проходят в республике в 3-ий раз. В 2018-ом отправной точкой была именно Резиденция Абылай хана, тогда здесь встречали гостей со всей страны. Однако, североказахстанцев пригласили для участия только в этом году.

Гюзель Закария