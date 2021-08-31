Купальный сезон в СКО официально закрыт

Солнце уже не оставляет золотистый загар, и вода сильно освежает. Купальный сезон официально закрывается. Спасатели вместе со специалистами городской гидрологической станции измеряют температуру воды в реке Есиль. Место выбрали в 10-ти метрах от берега. Если отметка будет ниже 15 градусов, то купаться уже опасно для здоровья.

Фархад Гайнулин, наблюдатель гидрологического поста г. Петропавловска:

—В данный момент мы замеряем температуру воды. Это специальный прибор — водный термометр. Он показывает температуру воды. В течение 8 минут держим в воде. Потом смотрим по шкале. Она показывает температуру. Сантиметров 20 достаточно. Вот здесь идет стакан. Он очень чувствительный. И прежде чем вылить, мы смотрим температуру и потом уже сливаем воду.

Прибор показал +15. Купаться запрещено. В холодной воде судороги практически обеспечены. Если это случится, на берег можно и не вернуться.

Марат Муратов, начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— С начала периода на территории области зарегистрировано 22 происшествия на воде. Из которых 6, к несчастью, произошли с детьми. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 9 случаев, среди которых 1 ребенок. В основном, неумение плавать, недооценка собственных сил. С детьми это оставление их без присмотра родителями или опекунами, нахождение родителей в нетрезвом виде.

Однако, рыбаки еще не сворачивают удочки. У них сезон продолжается. Поэтому любителям рыбалки спасатели напоминают быть особенно осторожными. Лодка не должна быть загружена, а каждому пассажиру необходимо надеть спасательный жилет, независимо от навыков плавания.

Диана Салихова