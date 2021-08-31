Аким СКО отчитался перед депутатами

Из-за засухи фермеры могут недополучить часть урожая. Но потери поможет компенсировать неплохая цена на культуры в этом году. Пшеница, к примеру, за год подорожала с 83 тысяч тенге до 103.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Рапс стоил 150 тысяч, сейчас — 180. За тонну льна отдавали в прошлом году 180 тысяч, сейчас цена поднялась до 250. Сельхозтоваропроизводители должны получить доходы или хотя бы выровнять засчёт конъюнктуры цен.

Меньший урон засуха нанесла тем, кто соблюдал агротехнологии. Минеральные удобрения, к примеру, повышают урожайность на 3-4 ц/га. И, если кто-то скажет, что их использование дорого обходится, то вот статистика. На один тенге, вложенный в минеральные удобрения, аграрии получают 4 тенге дохода. Повышает его и высокопроизводительная сельхотехника. Современные посевные комплексы в смену засевают до 90 га, устаревшие втрое меньше. А у высокопроизводительных комбайнов потери урожая в 3 раза ниже старых аналогов. Обновлять до 6 % техники в год поможет завод «Claas», который на днях запустит производство.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— На этот год рабочий план 92 комбайна. В январе начнём сборку тракторов и посевных комплексов. 100 тракторов и 100 посевных комплексов также будут собраны на нашем предприятии.

После начнут сборку 300 комбайнов. А осенью в регионе запустят новый кирпичный завод. Он станет для местных застройщиков весомой поддержкой, учитывая темпы возведения жилья. В «Жас Оркене» сейчас строят 12 бюджетных домов, на очереди ещё 6. Уже вырисовывается контур нового микрорайона по Уалиханова. «Береке» тоже расширят засчёт многоэтажек. В некоторых коммерческих домах будут использовать новые архитектурные решения. Столичные и алматинские стройкомпании представили эскизы. А эти три высотки от турецкой компании «YDA», которая сейчас возводит больницу.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В этом году в сферу строительства направлено 27 млрд тг против 18 млрд тг 2020 года. Это позволит нам построить 3,5 тысячи квартир. Свыше 12 тысяч жителей региона отметят новоселье. В 2021 году сдадим 30 многоэтажек. Сейчас по области строят 51 многоквартирных домов, из них 22 — частными застройщиками.



Депутатов интересовал вопрос водоснабжения. В некоторых сёлах эта проблема стоит остро. По словам Кумара Аксакалова в текущем году выделено свыше 11 млрд тенге, что вдвое больше, чем в 2020. Качество питьевой воды улучшится в 49 сёлах. Более 3 тысяч семей получат возможность завезти воду в дом. В рамках комплексного плана за 5 лет работами охватят 78 населённых пунктов области. Всех сельчан обеспечат водой.

Айгерим Мукашева