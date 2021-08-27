Августовская конференция прошла в СКО

«Образование и наука — залог устойчивого развития страны», — такое название носит конференция в 2021-ом. Обещает быть торжественной. Однако, перед началом награждения выделили время для обсуждений. С приветственным словом выступил заместитель главы региона.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Я хочу поблагодарить весь 16-титысячный коллектив учителей нашей области за преданность профессии и любовь к детям. Наши педагоги достойно справились с вызовами пандемии. Надо сказать, что большие изменения в жизни учительства произошли благодаря принятому в 2019-ом году Закону «О статусе педагога».

Которые определили права и обязанности учителей, позволили освободить их от лишних работ и повысить заработную плату. За круглым столом отметили и о вложениях в сферу образования. Только за прошлый год в области появились 3 новые школы, в ближайшее время откроется еще одна в Петропавловске. Также две начали строить в Тайыншинском районе и одну на 1200 мест в рамках ГЧП в областном центре.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— В течение 5 лет мы планируем построить в области еще 15 школ, в том числе модульных. За 2 года отремонтировано 249 объектов образования. В этом году дополнительно еще 52, итого получается 301 объект — 64 % от всех школ нашей области.



В новом учебном сезоне свои двери распахнут 472 школы. За парты сядут 75 тысяч ребят, в том числе и 8 тысяч первоклашек. Занятия будут проходить оффлайн с учетом всех установленных правил. С 1-го сентября изменения произойдут не только в школах, но и в дошкольных учреждениях региона. Преобразуется методика воспитания. За основу возьмут принцип игрового преподавания. А еще…

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— С 2022 года в детских садах планируется ввод ваучерного механизма финансирования дошкольных организаций. Данный механизм основан на принципе, когда бюджетные деньги следуют за ребенком, а не за образовательной организацией. Родители могут выбрать любой детский сад или школу, расплатиться ваучером от государства. Это позволит выстроить рейтинг учебных организаций действительно востребованных среди родителей. _



На конференции к педагогам обратился один из ведущих мировых экспертов в области развития образования Андреас Шляйхер. Он поздравил учителей с предстоящим праздником. Также с презентациями и мотивирующими докладами с помощью платформы ZOOM выступили и другие спикеры.

По традиции подвели и итоги. Нагрудные знаки — почетным педагогам, ведь за 2 непростых года в сфере образования произошли глобальные изменения. Учителя наравне с учениками обучались азам цифровой грамотности, повышали уровень своих знаний. Не обошли стороной и достижения школ региона. Определили «Лучшую организацию среднего образования».

Мырзабай Туралинов, директор Саумалкольской СШ №1, Айыртауский район:

— По итогам конкурса мы заняли 1-ое место и пригласили сегодня на торжественное мероприятие, посвященное началу нового учебного года. Из рук Гани Сактагановича мы получили высокую награду — грант на 34 млн тенге на укрепление материально-технической базы нашей школы.



Конференция завершилась выступлением юных североказахстанцев.

Гюзель Закария