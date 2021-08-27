В учебных заведениях СКО внедрят проект «Ashyq»

COVID-19: Казахстан

22:07 27 Августа 2021

Выезды на природу в больших компаниях, посещения праздничных и прощальных мероприятий. Североказахстанцы перестали следовать правилам, которые, по словам врачей, помогали сдерживать пандемию, отсюда и среднесуточный рост госпитализированных с коронавирусной инфекцией, отметил заместитель управления облздрава. В инфекционных стационарах под наблюдением врачей сейчас находятся 707 пациентов. Из-за нового штамма коварного вируса состояние большинства из них вызывает у медиков серьезные опасения.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

Плюс палата интенсивной терапии – 37 пациентов, в реанимации -75, 112 являются тяжелыми, 75 находятся в отделении реанимации, 37 — в палате интенсивной терапии, кроме того крайне тяжелых – 16 человек. 396 пациентов находятся на постоянной кислородной поддержке. Они являются тяжелыми больными.

Всего их 508. Поэтому на весь медицинский персонал очень большая нагрузка. Правда, в районе Шал акына ее решили минимизировать. Там больные Сovid-19 из-за отсутствия должного внимания со стороны врачей обратились в прокуратуру.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

Выехала комиссия, конечно, мы выявили много вопросов в работе ответственных медицинских работников. Специалист фильтра, участковая мед сестра, участковый врач и врач мобильной бригады. Все понесут ответственность. Она коснется и главного врача, а также его заместителя.

Потому что, в первую очередь, речь идет о человеческих жизнях. Нурлан Айманов рассказал, что за последние полтора месяца в СКО от коронавирусной инфекции скончались 87 человек. Цифра, которая заставляет задуматься. Особенно много мыслей сейчас у родителей школьников, до 1го сентября остались считанные дни. Учиться ребята будут в штатном режиме, с полной наполняемостью учебных заведений и с соблюдением в них всех санитарных требований. В учреждениях образования начнет работать проект «Ashyq». Его сейчас активно используют бизнесмены.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

С 28 августа в выходные дни для всех субъектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq», время работы будет до 12 ночи. Для лидеров — до 2х часов. Однако, вход будет осуществляться только при наличии зеленого статуса. В будние дни во все объекты, участвующие в «Ashyq», вход будет разрешен с синим и зеленым статусом.

С красным и желтым пройти нельзя. Правда, некоторых это не останавливает. 18 человек, нарушивших правила проекта «Ashyq», привлекли в административной ответственности.

Дарья Пышмынцева

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