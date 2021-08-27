В СКО у сельчанина нашли сибирскую язву. Речь идет о жителе с.Горьковского Акжарского района. Несколько дней назад он обратился в больницу с жалобой на отёк кисти руки, появление волдырей, изменение цвета кожи. Симптомы указывали на особо опасную инфекционную болезнь, после анализов она подтвердилась. Сибирской язвой мужчина заразился во время забоя коровы в одном из товариществ.

Он помогал разделывать тушу животного, делал это без перчаток. Санитарные врачи проводят расследование на месте, где это происходило, до выяснения всех обстоятельств там ввели карантин. Специалисты отмечают, что КРС в с.Горьковском от сибирской язвы привит. Но, у двух коров её всё же обнаружили. Последний случай заболевания животных в нашей области регистрировался 27 лет назад в Тимирязевском районе.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитрно-эпидемиологического контроля СКО:

-Для лабораторного исследования отобраны 8 проб почвы на месте забоя, 1 проба воды из водопоя, 1 проба подстилки, где содержалось животное. Пробы на данный момент исследуются. Определен круг контактных лиц в количестве 57 человек. За ними в течение 14 дней установлено ежедневное медицинское наблюдение: клинический осмотр, ежедневный осмотр кожных покровов с двукратной термометрией с момента выявления больного. На каждого человека из числа контактных заведены листы наблюдения и назначена экстренная антибиотикопрофилактика. Жалоб на состояние здоровья от людей из числа контактных не поступало



Дарья Пышмынцева