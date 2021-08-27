С 1 сентября отменяются льготные билеты, выданные ранее ассоциацией перевозчиков

С 1 сентября отменяются именные льготные билеты, ранее выданные ассоциацией перевозчиков. Право бесплатного проезда теперь осуществляется только по картам. Их можно приобрести в отделе социальной защиты по адресу Театральная, 36. С начала месяца прекращается действие льгот и для лиц старше 80-ти лет.

Галина Семёнова, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— В дальнейшем категория, которая ранее пользовалась льготным проектом, это такая категория, как 80 лет и старше, будет на рассмотрении. 1.34 А также уведомляем жителей нашего города, что действия общего городского ежемесячного проезда также действительно. Приобретайте эти билеты в пунктах реализации.

Жанель Бисенбаева