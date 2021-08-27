ФК «Qyzyljar» стал победителем в рамках чемпионата РК

Спорт

22:07 27 Августа 2021

Большая победа в истории ФК «Qyzyljar»! Матч, проходивший в рамках первенства страны, завершился со счетом 0:5. Соперником местной сборной стал шымкентсткий «Ordabasy». В этой встрече отличились Юрий Бушман, Валерий Каршакевич, Дарко Зорич и Павел Яковлев. Шымкентцы на 61-ой минуте забили гол в свои ворота. По итогу матча победа досталась североказахстанцам. Она позволила «Qyzyljaru» набрать 29 очков и занять 4-ое место в турнирной таблице. Следующая игра местной сборной пройдет с кызылординским «Kaisarom». Матч состоится 11-го сентября в Петропавловске.

Алишер Ашимов

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