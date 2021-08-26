Во дворе дома по улице Жумабаева,115 появится новая автостоянка на 50 машин

ЖКХ

22:55 26 Августа 2021

 Были гаражи, было неуютно. А сейчас нормально. Город вообще преображается. Засыпают щебенкой. Хорошо. Грязи такой уже не будет.
 Мне нравится, что для жителей создают такие условия. Хотелось бы, чтобы таких мест было много. Такие парковки очень удобные.
 Город облагораживается. Сносятся частники, строятся дома. А парковка — это хорошо, что сделают. Чисто для нашего дома будет.

Старые гаражи и мусорные контейнеры: вид из окон квартир многоэтажки по улице Жумабаева, 115 раньше был не самый приятный. Еще немного, и здесь появится просторная автостоянка -1200 кв.метров на 50 машин. Участок освободили и уже асфальтируют. Подрядчики работают, что называется, на совесть.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:

У нас по городу продолжаются работы по благоустройству. В частности, это устройство парковок во дворах. На сегодня уже установлено 45 парковок во дворах. Работы начались в прошлом году. Всё выполняется по заявлениям жителей и по итогам отчётных встреч акима города Булата Жумабекова.

Благоустраивать дворы будут до тех пор, пока погода позволяет. В этом сезоне в планах у дорожников выехать еще на несколько адресов.

Алишер Ашимов

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