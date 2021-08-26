Во дворе дома по улице Жумабаева,115 появится новая автостоянка на 50 машин

— Были гаражи, было неуютно. А сейчас нормально. Город вообще преображается. Засыпают щебенкой. Хорошо. Грязи такой уже не будет.

— Мне нравится, что для жителей создают такие условия. Хотелось бы, чтобы таких мест было много. Такие парковки очень удобные.

— Город облагораживается. Сносятся частники, строятся дома. А парковка — это хорошо, что сделают. Чисто для нашего дома будет.

Старые гаражи и мусорные контейнеры: вид из окон квартир многоэтажки по улице Жумабаева, 115 раньше был не самый приятный. Еще немного, и здесь появится просторная автостоянка -1200 кв.метров на 50 машин. Участок освободили и уже асфальтируют. Подрядчики работают, что называется, на совесть.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:



— У нас по городу продолжаются работы по благоустройству. В частности, это устройство парковок во дворах. На сегодня уже установлено 45 парковок во дворах. Работы начались в прошлом году. Всё выполняется по заявлениям жителей и по итогам отчётных встреч акима города Булата Жумабекова.

Благоустраивать дворы будут до тех пор, пока погода позволяет. В этом сезоне в планах у дорожников выехать еще на несколько адресов.

Алишер Ашимов