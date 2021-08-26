В СК незаконные свалки ищут из космоса

10 тонн отходов ликвидировали со стихийной свалки в селе Белом Кызылжарского района. Скопившийся мусор выявили с помощью космического мониторинга. Всего с начала года в СК нашли 339 проблемных точек. Больше всего загрязнена территория Кызылжарского района — 140 несанкционированных свалок. Из них 88 уже ликвидировали. Мусор вывозят в предназначенные места. Оставшиеся участки планируют убрать до конца года.



Асхат Мапенов, руководитель отдела департамента экологии по СКО:

—Данное поручение было сказано на расширенном заседании Правительства РК. В СКО данное поручение стоит на контроле как в департаменте, так и в местных исполнительных органах. Работа проводится активная, и мы будем продолжать её.

Жанель Бисенбаева