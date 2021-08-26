ЛОП на станции Петропавловск проводит акцию «Стоп, наезды!»

Правоохранительные органы

22:54 26 Августа 2021

 

Алишер Ашимов, корреспондент:

Переходят в неположенном месте, не смотрят по сторонам. Чаще всего летальные случаи происходят именно по этим причинам. С начала года на железнодорожных путях погибли 34 человека, трое из них — несовершеннолетние.

Эти данные по всей республике. В нашей области случаи гибели на железной дороге тоже есть. Три человека попали под поезд на станциях «Мамлютка», «Смирново» и «Булаево». Линейные полицейские в очередной раз напоминают населению о соблюдении правил безопасности на железнодорожных путях, проводят профилактические беседы с пассажирами, раздают брошюры. Об опасности на железнодорожных путях североказахстанцы знают, стараются правила не нарушать.

Конечно, соблюдаю. Не подходить близко к поезду. Не ходить по железной дороге, а по установленным местам.
 Не бегать, быть крайне внимательным. Смотреть по сторонам. Также надо быть осторожным, когда ходишь в наушниках и слушаешь музыку. Лучше этого не делать.

С начала года на станции Петропавловск зарегистрировали 800 фактов административных правонарушений. Общая сумма штрафа составила более 7 млн. тенге.

Серик Каражигитов, первый заместитель начальника ЛОП на станции Петропавловск:

Сотрудниками линейного отдела полиции проводятся рейдовые мероприятия, раздаются буклеты, памятки. За проход в неустановленных местах предусматривается административная ответственность по ст. 559 ч. 5 Кодекса об административных правонарушениях. Влечет предупреждение на первый раз либо штраф в размере 3 МРП.

Акция «Стоп, наезды!» продлится до 29 августа.

Алишер Ашимов

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