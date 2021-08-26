Бесплатные проездные билеты получают петропавловцы

Валентина Помазуева воспитывает дочь с нарушением слуха. 2 года назад семья переехала в город из района Магжана Жумабаева, чтобы Арина смогла получать образование в школе для слабослышащих. По 4 раза в день женщина ездила на 9 маршруте из Мещанского поселка в центр. На проезд она тратила около 7 тысяч тенге в месяц, это не считая других членов семьи. Сегодня она оформляет проездную карту для себя и дочери.

Валентина Помазуева, жительница г. Петропавловска:

-Личной машины у нас нет. Вожу ее на автобусе туда и обратно. Для меня это было очень накладно, потому что я не работаю, мне не с кем ее дома оставлять. Сейчас, конечно, при получении проездных документов это будет существенной помощью нашему семейному бюджету. Тем более ребенку в этом году исполнилось 7 лет, мне бы пришлось платить еще и за нее. Это было бы еще больнее по карману.

Тургун Аканов пришел получить долгожданный проездной. Теперь мужчина сможет бесплатно ездить по всем городским маршрутам.

Тургун Аканов, житель г. Петропавловска:

— В 1975 — 77 годы я проходил срочную службу на Семипалатинском ядерном полигоне. Оказывается, подхожу по льготам на получение проездной карты. Раньше такой не было. Теперь смогу ездить на автобусе бесплатно.



Всего в Петропавловске такие карты могут получить более 9 тысяч человек, пока обратились только 2 тысячи. Оформление и прием заявок в центре занятости идет полным ходом.

Алмагуль Жаныбекова, главный специалист отдела занятости и социальных программ г. Петропавловска:

— Для оформления проездного необходимо обратиться в отдел занятости. При себе необходимо иметь оригинал удостоверения личности и документ, подтверждающий категорию. Если это инвалид, то это справку об инвалидности. Если это многодетная семья, то удостоверение многодетной семьи. В случае утери проездного билета каждый гражданин будет восстанавливать его за свой счет.



В отделе занятости отмечают, что транспортные карты не имеют ограниченного срока действия и лимита на проезд.

Гюзель Закария