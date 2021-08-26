350 молодых учителей приняли в школах СКО

19-летняя Акку Жакина в этом году окончила Высший колледж им.М.Жумабаева. С детства мечтала быть учителем. Над выбором предмета долго не думала. Этот путь подсказала любовь к родному языку. «Казахский язык воспитывает во мне патриотизм. Я чувствую поддержку предков», — говорит молодой специалист. Под крылом Акку Жакиной будут начальные, пятый и шестой классы.

Акку Жакина, учитель казахского языка и литературы СШ №5:

— Я считаю, что быть учителем — это мое призвание. С детства мне всегда очень нравилось работать с детьми. Когда я училась в школе, мне очень нравилось, как преподавали мои учителя. Я их ставлю себе в пример. 00:43 Я думаю, что смогу дать качественное образование детям. А также смогу воспитать любовь к знаниям, смелость, упорство, а самое главное — воспитание.

Айнур Ислямова тоже с нетерпением ждет первого звонка нового учебного года. Ребят она будет обучать английскому языку. Молодой педагог окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. Свою трудовую деятельность решила начать в родном городе.



Айнур Ислямова, учитель английского языка СШ №5:

— Сейчас в Казахстане очень активно развивается программа трехъязычия. Я бы хотела стать помощником, наставником для подрастающего поколения. Чтобы они изучали английский и другие иностранные языки. И чтобы в будущем они помогли нашему Казахстану войти в 30-ку самых развитых стран.

В новом учебном году в СШ №5 прибыли 6 молодых специалистов. Учителя казахского, английского и русского языков и литературы, а также самопознания. Педагогам не терпится увидеть своих будущих учеников. Они признаются, что немного переживают. Ведь работа с детьми — это всегда непредсказуемо. Для помощи новоиспеченным специалистам в учебных заведениях есть «Школа молодого учителя».

Ирина Ельцова, директор СШ №5:

— За каждым педагогом будет закреплен наставник, который в течение учебного года будет сопровождать и поддерживать специалиста в освоении теоретических и практических основ педагогической деятельности.

В этом году в школах региона примут 350 молодых учителей. В прошлом году их было 312.

Диана Салихова