С 1 сентября в общественном транспорте Петропавловска вводят дифференцированный тариф

С 1 сентября проезд в городском общественном транспорте составит 130 тенге, если вы оплачиваете наличными. Для тех, кто выберет безнал, сумма проезда не меняется — 80 тенге. Это для взрослых.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:



— Детям от 7 до 12 лет данный тариф не вводится. Они будут оплачивать также при предоставлении справки 40 тенге наличным расчётом. Помимо этого, акимат определил 12 категорий граждан социально уязвимых слоёв населения. Это порядка 10 тысяч человек, которые будут ездить в общественном транспорте бесплатно.



Транспортные карты для оплаты безналичным способом можно приобрести:

1. Рынок «Тайга» (гардероб), ул. Ж.Жабаева, 188;

2. Магазин «Караван», ул. Н.Назарбаева, 246 (газетный киоск);

3. Ассоциация автотранспортный союз СКО, ул. Ж.Жабаева, 174, каб. 26г;

4. Диспетчерский пункт автовокзала;

5. ТРЦ «DOSTYQ mall» 1 этаж бутик «Natural cosmetic Petro».

26 августа им начнут выдавать карты. Остальные могут приобрести их по адресам, указанным на экране. Стоимость одной транспортной карты 500 тенге. Она будет без баланса. После покупки карту нужно активировать и привязать к телефону.

Бауржан Кусаинов, директор филиала ТОО «AlemPay»:



— Отправить на номер 2505 номер транспортной карты. Она привязывается к телефону и мобильному приложению «SMSBUS пассажир», в котором можно отслеживать место нахождения автобусов, историю поездок и оплачивать.



Оплатить можно, приложив транспортную карту к валидатору или терминалу. Остаток на счёте высветиться на экране. Пополнить баланс можно с телефона. Много времени не займет.

Можно проезд оплатить и без транспортной карты. Подойдёт любая банковская, главное чтобы был NFC модуль.

Бауржан Кусаинов, директор филиала ТОО «AlemPay»:



— При оплате за нескольких человек вы предупреждаете кондуктора, сколько человек проезжает. Кондуктор на платёжном терминале набирает то количество, которое необходимо. Выходит итоговая сумма. При оплатой картой на двоих, например, списывается 160 тенге. При оплате транспортной картой оплата происходит только за одного человека. Она индивидуальная. Это сделано, чтобы исключить ошибочное снятие.

Альтернатива — оплата по QR коду. Также можно воспользоваться мобильными приложениями банков. Либо оплатить через СМС с баланса телефона. Выбрать можно любой удобный для пассажира вариант. Дифференцированный тариф вводят, чтобы увидеть реальную картину пассажиропотока. Сейчас из 220 единиц общественного транспорта больше половины оснащены терминалами. К 1 сентября их установят во всех автобусах и маршрутках. Примечательно, если терминал не будет работать по техническим причинам, за проезд платить не придётся.

Айгерим Мукашева