От перепелов — до арбузов: семья Закировых из села Смирново развивает личное подсобное хозяйство

Эти крошечные пятнистые яйца сносят перепёлки. По содержанию питательных веществ они во многом превосходят куриные. Большое количество белков и наименьшее содержание холестерина делает их и диетическими. О полезных свойствах перепелиного яйца Лидия Закирова может рассказывать долго. У себя она держит 22 перепелки. Кормит их по расписанию: утром, днём и вечером.

Лидия Закирова, жительница с.Смирново, Аккайынский район:



— С обеда начинают нести, к вечеру уже будет 21 яичко. Один у них петушок здесь. Только до осени, мороз они не выдерживают. 2 года их держим. В прошлом году было 30 , в этом — 22.



А это уже пчелиные ульи. Их у Лидии Николаевны 3, с каждого получают почти по 10 килограммов меда. Его, к слову, пенсионеры собирают сами. А еще во дворе супругов в глаза бросаются душистые цветы, яблони, ягоды и аккуратные клумбы. Среди них наиболее экзотичные те, где растут арбузы и дыни.

Лидия Закирова, жительница с.Смирново, Аккайынский район:



— Арбузы в этом году поменьше. В прошлом году были по 3-4 килограмма. А в этом году другой сорт. Первые были крупнее, но, были дети, мы их резали.

00:40 — Год на год не сходится. В прошлом году тоже было жарко, и рано посадила. В это году попозже маленько, но в принципе, нам хватает.

«Посадить — одно дело, но, все это богатство нужно довести до ума», — говорит Лидия Николаевна. Каждый день понемногу она консервирует огурцы и помидоры. Варенье делает реже. Ягоды в основном замораживает. В этой заготовочной суматохе женщина успевает раздать урожай и близким.

Лидия Закирова, жительница с.Смирново, Аккайынский район:



— Хватает и нам. И внучкам в город даем, и сыну на Север отправляем, и умудряемся где-то что-то раздать. Столько его много, что не знаем, куда девать. Муж иногда говорит: «Куда столько?». Знаете, по инерции. Земля есть, она пустовать что ли будет?



Занимается садом пенсионерка круглый год, есть у неё и теплица, в которой она выращивает помидоры и огурцы на зиму. Лидии Николаевной все эти хлопоты не в тягость, а наоборот. Всем сердцем женщина любит то, чему уделяет так много времени .

Гюзель Закария