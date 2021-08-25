Французская компания открывает сертификационный центр в Kozybayev University

«СEVA SANTE ANIMALE» — французская ветеринарная фармацевтическая компания. Она исследует, разрабатывает и производит лекарственную продукцию для животноводства и птицеводства. Компания работает в 110 странах мира. Для реализации своих идей Казахстан они выбрали неслучайно. Ведь северный регион славится сельским хозяйством.

Ферхат Бильтекин, руководитель бизнес-подразделения компании «CEVA SANTE ANIMALE, Франция»:



— Мы были проинформированы о том, что в этом университете проходят очень амбициозные международные проекты. Поэтому мы выбрали именно этот регион и этот университет. Наш проект именно с этим университетом будет связан, именно с внедрением наших технологий.

Обучать североказахстанцев будут вакцинации КРС, свиней и птиц. А также правильному хранению и применению фармацевтической продукции. Ранее в нашем регионе таких курсов не было.

Дмитрий Иль, заведующий кафедрой продовольственной безопасности агротехнического факультета Kozybayev University:



— Это впервые на территории Казахстана, чтобы в ВУЗе открыли сертификационный центр по получению дополнительного образования для студентов. Первым этапом нашего сотрудничества будет обучение профессорско-преподавательского состава факультета, 2-3 человек, которые будут тренерами на базе нашего университета.

Посещать сертификационный центр смогут не только студенты и преподаватели университета. Получить новые знания у педагогов международного класса сможет любой желающий, к примеру, местные фермеры и животноводы. Все это будет возможно в новом учебном корпусе.

Ферхат Бильтекин, руководитель бизнес-подразделения компании «CEVA SANTE ANIMALE», Франция:



—У нас компания, которая обладает глобальной экспертизой во всех сферах: жвачных животных, КРС, птицеводстве, свиноводстве. У нас существуют разные подразделения со всего мира, включая США, Россию, Турцию, Европу. Соответственно, по каждому из компонентов мы будем привлекать специалистов со всего мира».



После прохождения курсов новоиспеченный специалист сможет оказывать услуги по вакцинации скота, а также работать в фармацевтических компаниях.

Диана Салихова