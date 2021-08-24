В Kozybayev University вручили первый сертификат «1С:профессионал»

Александра Евтихова стала первой, кто получил сертификат 1С в стенах Kozybayev University. Второкурсница изучала основы программы весь июль. Ещё неделя ушла на подготовку к экзамену. Его Александра успешно сдала и получила сертификат, который открывает большие перспективы трудоустройства, говорит студентка.

Александра Евтихова, студентка Kozybayev University:



— Я теперь могу спокойно устроиться бухгалтером в любую компанию, где есть эта программа. И теперь я спокойно могу работать в программе 1С-бухгалтерия. Это очень удобно, потому что мне приходилось сначала ездить в одно место, чтобы пройти одну часть программы. Потом в другое место. А теперь это можно сделать всё в стенах вуза.



Для этого в вузе и открыли Центр сертификационного обучения. Четыре педагога прошли подготовку по категории тренеров и получили возможность обучать других. Kozybayev University сейчас единственный вуз страны, где есть такой центр. Выдаваемые здесь сертификаты признаны союзом бухгалтеров Казахстана.

Майра Валиева, преподаватель Kozybayev University:



— Мы сначала будем данную программу проводить в рамках учебного курса. Это компьютерные технологии в бухучёте, электронный бухучёт. Далее в планах пройти ещё другие курсы и получить тренерство, чтобы наши студенты и преподаватели обучались по другим курсам. Для студентов это бесплатно, поскольку это в рамках учебной дисциплины. Они получают сертификат, если успешно сдают. В планах второй этап — это преподаватели и сотрудники.



В вузе планируют открыть такие сертификационные центры и на других факультетах. А ещё в планах обучать не только студентов и преподавателей, но и североказахстанцев, которым нужен сертификат.

Айгерим Мукашева