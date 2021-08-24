Сразу пять пожаров за день тушили спасатели в Кызылжарском районе

Малокалорийный источник огня. Именно он стал причиной пожара в результате, которого сгорели 2 сарая, 3 гаража, 2 бани и иномарка 2020-ого года выпуска в селе Знаменском. В хозпостройке находились и животные — 30 поросят и около 500 кур. Пламя могло охватить и пристроенный двухквартирный жилой дом. Но, до него огонь дойти не успел. Чего не скажешь о пожаре в Якоре. Там пламя горящей бани перешло на кровлю рядом стоящего дома. Общая площадь возгорания — 110 квадратных метров.

Аслан Ахметжанов, начальник отдела по ЧС Кызылжарского района:



— Все эти пожары произошли с периодичностью — первый утром, вторые ближе к обеду. Буквально у нас выехало одно подразделение для тушения пожара в Петерфельд, буквально через час у нас в самом Бесколе произошло возгорание.



Там загорелся магазин. Причиной, как и в случае с возгоранием банно-прачечного комплекса в Петерфельде, стало короткое замыкание электропроводки. Пламя охватило почти 300 кв.метров. Ущерб на 10 млн. тенге. Всего с начала года в области произошло 458 пожаров, в огне которых погибли 38 человек.

Дмитрий Растихин, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:



— За истёкшую неделю у нас произошло 8 пожаров. 35 сек Помимо того, что люди сейчас отдыхают на водоёмах, идёт активный сбор грибов. Также ведётся заготовка кормов. Поэтому большое количество людей сейчас находятся в лесах. Поэтому предупреждением соблюдать правила пожарной безопасности.



По словам спасателей, в этом году число лесных пожаров по сравнению с прошлом увеличилось в разы. С начала 2021-ого в регионе произошло 33 природных возгорания.

Жанель Бисенбаева