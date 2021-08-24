Сразу пять пожаров за день тушили спасатели в Кызылжарском районе

Аслан Ахметжанов, начальник отдела по ЧС Кызылжарского района:
— Все эти пожары произошли с периодичностью — первый утром, вторые ближе к обеду. Буквально у нас выехало одно подразделение для тушения пожара в Петерфельд, буквально через час у нас в самом Бесколе произошло возгорание.
Там загорелся магазин. Причиной, как и в случае с возгоранием банно-прачечного комплекса в Петерфельде, стало короткое замыкание электропроводки. Пламя охватило почти 300 кв.метров. Ущерб на 10 млн. тенге. Всего с начала года в области произошло 458 пожаров, в огне которых погибли 38 человек.
Дмитрий Растихин, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:
— За истёкшую неделю у нас произошло 8 пожаров. 35 сек Помимо того, что люди сейчас отдыхают на водоёмах, идёт активный сбор грибов. Также ведётся заготовка кормов. Поэтому большое количество людей сейчас находятся в лесах. Поэтому предупреждением соблюдать правила пожарной безопасности.
По словам спасателей, в этом году число лесных пожаров по сравнению с прошлом увеличилось в разы. С начала 2021-ого в регионе произошло 33 природных возгорания.
Жанель Бисенбаева