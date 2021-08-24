Школьная форма в новом учебном году не будет обязательной

Образование

21:24 24 Августа 2021

23Она уточнила, что под разрешенной формой подразумевается светлый верх и тёмный низ. Не допускаются джинсы, спортивные штаны и кофты. Рассказали здесь и про продолжительность занятий.

С 1 сентября уроки вместо привычных 40 будут длиться 45 минут. Также у первоклассников появятся новые предметы — «Цифровая грамотность» и «Букварь». Для учащихся 6-ых классов есть возможность заниматься уроками домбры. Новые курсы появятся и у старшеклассников. Для них с нового учебного года доступны занятия по основам предпринимательства и бизнеса, порядочности, экологии. Что касается вакцинации, то ее полный курс прошли 98 % преподавателей и 97 % обслуживающего персонала. У тех, кто антиген не получил, имеется медотвод.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Обучение будет вестись с отменой кабинетной системы по принципу «один класс-один кабинет», с организацией смен и подсмен….. В случае заражения учащегося или учителя класс будет переходить на дистанционный формат обучения. В случае перехода при необходимости будет передаваться на ответственное хранение компьютерная техника.

Жанель Бисенбаева

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