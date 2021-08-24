Новая МТФ строится в с.Киялы Аккайынского района

С высоты птичьего полета видно, как на участке идут земляные работы. Через полтора года на этом месте площадью в 20 гектаров развернется современная молочно-товарная ферма. Используют в ее постройке соответствующие материалы, которые завозят из соседних регионов.

Бейбут Сарнаев, начальник участка строительства, Аккайынский район:



— Композитный арматурный материал для наливных полов и стен силосных траншей. Фундаментные блоки выкопаны, армировка. Все согласно проектной документации все согласно графику.



На объекте трудятся 18 человек, задействовано 9 единиц техники. По словам строителей, к октябрю они уже приступят к монтажу металлоконструкций. До конца года планируется закончить часть работ: будут готовы несколько коровников, родильное и доильное отделения, а также силосные траншеи.

Бейбут Сарнаев, начальник участка строительства, Аккайынский район:



— В данный момент идет разработка грунта, снятие плодородно-растительного слоя. Техника работает. Люди привлечены. Финансирование идет. Сейчас уже мы подошли к тому моменту, когда мы готовы к заливке бетона.



По проекту ферма рассчитана на 630 голов КРС. В планах у товарищества закупить буренок голштинской породы из Германии или Украины. Для автоматизации производства на закуп зарубежного оборудования товариществу необходимо 300 млн тенге. Поможет областной акимат.

Сергазы Карымсаков, руководитель ТОО «Гагарино», Аккайынский район:



— Планируем по 25 литров в сутки на первое время, а в дальнейшем по 30 литров будем получать на голову. Это где-то в среднем будет выходить 15,5 тонн в день. Молоко будет реализовываться на молсервис.



По словам фермера, это хозяйство нужно начинать с кормовой базы, ведь немаловажный фактор содержания коров — питание. Поэтому в проекте предусмотрены силосные траншеи. Они позволят не потерять питательные вещества кормов на долгое время.

Сергазы Карымсаков, руководитель ТОО «Гагарино», Аккайынский район:



— Поэтому в первую очередь мы сейчас кормовую базу создаем на будущий год, чтобы у нас в запасе было чем кормить. Кукурузу посеяли, сорго посеяли на силос, суданку. Кормовая база на будущий год обеспечена. Нам легче будет. Бегать не нужно будет. Корма уже готовы.



Строительные работы прервутся на зиму и возобновятся весной 2022-го. Начнут со строительства телятника и комбикормового завода. К концу следующего года объект будет полностью готов к запуску и откроет свои двери для 30 специалистов животноводческого сектора.

Гюзель Закария