94 тысячи обращений поступило на канал «102» с начала года

С начала этого года на оперативный канал «102» поступило 94 тысячи обращений. Более 20 тысяч из них – требующие немедленного реагирования. В среднем за сутки полицейские обрабатывают до 500 сообщений. Большой наплыв приходится на вечера пятницы, субботы и воскресенья, с семи часов вечера до полуночи.

Чаще всего это семейные разборки, нарушения тишины ночью, ДТП. А летом еще и вызовы в увеселительные заведения.

Только за последние дни зарегистрировано сразу несколько вызовов в различные кафе по поводу кражи смартфона и нетрезвых разборок. Помогают в раскрытии преступлений камеры видеонаблюдения. В областном центре их более 400, благодаря которым с начала года стражи порядка зафиксировали 10 тысяч административных правонарушений и 114 фактов, способствующих раскрытию преступлений. К слову, с февраля этого года североказахстанцы отправляют свои обращения и в мобильном приложении «102». На данный момент их 220. По 178 из них виновных лиц привлекли к административной ответственности.

Диана Салихова