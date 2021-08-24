94 тысячи обращений поступило на канал «102» с начала года

Правоохранительные органы

22:31 24 Августа 2021

С начала этого года на оперативный канал «102» поступило 94 тысячи обращений. Более 20 тысяч из них – требующие немедленного реагирования. В среднем за сутки полицейские обрабатывают до 500 сообщений. Большой наплыв приходится на вечера пятницы, субботы и воскресенья, с семи часов вечера до полуночи.
Чаще всего это семейные разборки, нарушения тишины ночью, ДТП. А летом еще и вызовы в увеселительные заведения.

Только за последние дни зарегистрировано сразу несколько вызовов в различные кафе по поводу кражи смартфона и нетрезвых разборок. Помогают в раскрытии преступлений камеры видеонаблюдения. В областном центре их более 400, благодаря которым с начала года стражи порядка зафиксировали 10 тысяч административных правонарушений и 114 фактов, способствующих раскрытию преступлений. К слову, с февраля этого года североказахстанцы отправляют свои обращения и в мобильном приложении «102». На данный момент их 220. По 178 из них виновных лиц привлекли к административной ответственности.

Диана Салихова

Читайте также

Угнал автомобиль, чтобы украсть из салона магнитолу
1744 нарушителя тишины привлекли к ответственности в СКО в этом году
453 литра нелицензированной алкогольной продукции изъяли полицейские в Рабочем посёлке
Водители из Караганды и Кокшетау поблагодарили полицейских СКО за помощь на дороге
Полицейские СКО задержали 32-летнего алматинца по подозрению в интернет-мошенничестве
Житель Костанайской области продавал несуществующие тюки сена через интернет
380 североказахстанцев стали жертвами интернет-мошенников в этом году
В СКО наблюдается снижение общеуголовных преступлений
Двоих бездомных задержали по подозрению в совершении кражи и хулиганства
67-летняя женщина задержана по подозрению в мошенничестве в СКО
О профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних рассказали ДП СКО
В Петропавловске задержали мужчину с оружием