77% работников ЦОНа получили вакцины от коронавируса

С самого утра в городском ЦОНе кипит работа. Ежедневно сюда обращаются до 1000 человек. Кто-то получает паспорт или оформляет социальное пособие. Каждому на руки нужно получить справку или другие документы. К примеру, за стол к Ержану Капарову в день садится почти 100 человек. Чтобы обезопасить себя и окружающих, специалист привился двумя компонентами арабской вакцины.

Ержан Капаров, специалист НАО ГК «Правительство для граждан» СКО:



— 3 года работаю в ЦОНе. Получил вакцину в начале лета, когда началась вакцинация. Чувствовал себя хорошо. Никаких побочных эффектов не было. Доволен тем, что ее получил. Конечно, это дело каждого. Кто хочет, тот и сам получает.



Всего по области в филиалах «Правительства для граждан» трудятся 684 сотрудника, из них 532 уже привились, 100 человек имеют медотвод. Выбирали в основном российский «Спутник V» и арабский «HayatVac». Кстати, среди посетителей тоже немало тех, кто получил вакцину.

— Да вакцинировалась. Чувствую себя прекрасно. «Спутником V».



— Недавно получил вторую вакцину «Спутник V». Чувствую себя хорошо.



— Спутник. Сделали. Я вообще не чувствовала. Врач звонит, интересуется. Спрашивает, как я себя чувствую, а я говорю, что все нормально.



— Спутник V. Нормально. 2 раза.



А еще для удобства в городском ЦОНе №1 разместили пункт вакцинации. В любое время услугой врачей могут воспользоваться как посетители, так и сами сотрудники. Также внедрили и другие изменения . Теперь людям необязательно бронировать очередь заранее.

Джанибек Камбаров, директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» СКО:



— Прием клиентов осуществляется через сервис «Ashyq». Граждане с безопасным или нейтральным статусами смогут получать госуслуги без обязательного предварительного бронирования очереди. К слову, возможность забронировать посещение электронным способом остается в прежнем режиме. В этом случае у клиента будет преимущество, так как он сможет попасть в указанное им время.

Гюзель Закария