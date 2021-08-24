6 детей погибли на воде с начала купального сезона

Последний летний месяц радует нас хорошей погодой. Каждый день отметка на столбике термометра достигает 25-30 градусов тепла, а то и выше. Поэтому североказахстанцы стараются как можно больше времени проводить на природе. В жару все стремятся выбраться к воде: озеро Пёстрое, городской пляж и другие близлежащие водоёмы. Но, помимо отдыха нужно помнить и о правилах безопасности на воде.

В области есть 58 официальных мест, предназначенных для купания. На озере Пёстром повсюду установлены таблички, которые напоминают горожанам об опасности на воде.



Елена Кручинина, жительница г.Петропавловска:



— Приехали в такой жаркий денёчек. Смотрим, что люди отдыхают, загорают, наслаждаются отдыхом. Конечно, я сама не умею плавать. Поэтому десять раз перестрахуюсь… с какими-то нарукавниками, матрацами, далеко не заплываю. Ну, элементарные правила… Это далеко не заплывать, не принимать алкоголь перед заходом в воду…



И самое главное — не оставлять детей без присмотра. С начала года на водоёмах области погиб 21 человек, из них шестеро — дети. За аналогичный период прошлого года летальных случаев было 9.

Мурат Кангужинов, заместитель начальника ДЧС по СКО:



— Все данные факты были установленны в несанкционированных местах для купания. Ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, привлекаются по двум статьям: «Купание в состоянии алкогольного опьянения» и «Купание в непредназначенных местах». По ним составлено более полутора тысяч административных протоколов. К административной ответственности люди привлечены на сумму более 7 млн тенге.



За отдых в неположенном месте североказахстанцам выписывается предупреждение, за нахождение в нетрезвом виде — штраф в размере 10 МРП.

Алишер Ашимов