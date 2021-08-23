В личных подсобных хозяйствах Кызылжарского района готовятся к зиме

Каждое утро в семье Сергеевых начинается по расписанию: сначала полив огорода, а затем сбор урожая с грядок. Первым делом хозяйка дома собирает огурцы, поскольку сорт, который она посадила, растет быстрее.

Ольга Сергеева, жительница с. Бугрового, Кызылжарский район:



— Маленькие огурцы мы рвем и солим, потому что они вкуснее. Вот такие вот собираем и солим. Долго им перерастать не даём. Чуть-чуть подросли и сразу собрали.



В целом, садовый сезон у семьи начался еще в конце апреля. Тогда готовили почву, удобряли грядки, высаживали семена.

Ольга Сергеева, жительница с. Бугрового, Кызылжарский район:



— Сначала, конечно, идет морковь, свёкла. То, что долго всходит. Потом лук, чеснок. Попозже помидоры пересаживаем, когда уже совсем потеплеет. Потом все это потихоньку поливаем.

Некоторые семена из-за отсутствия дождей в этом году не взошли. Однако, времени хозяйка зря не теряла и посадила там картофель. Основную же часть огорода занимает малина. Из нее Ольга Александровна готовит лакомства для внучки и детей.

Ольга Сергеева, жительница с. Бугрового, Кызылжарский район:



— Это у нас варенье с малиной, это вишня. Вишня, конечно, не своя, но у соседей ее много. Ходим у них берем. Это вот компот с малиной, тоже очень вкусный. Помидоры сладкие. Дети любят такие сладенькие.



Пока Ольга занята домашними хлопотами и садом, глава семейства заготавливает корм для скота. Для этого на собственные сбережения семья приобрела спецтехнику — в основном для сенокоса.

Александр Сергеев, житель с.Бугрового, Кызылжарский район:



— Хозяйство то небольшое, 4 коровы. На каждую 4 мажары. Если маленькими считать, то тележек 8-10. Если хорошее нормальное сено, как в те годы было. В этом году похуже, потому что с сорняком. Своими силами пока обходимся. Накосили, сгребли, привезли.



Иногда за помощью к Александру Николаевичу обращаются односельчане. Мужчина никогда не отказывает, ведь по себе знает, какого держать собственное хозяйство. Всего во дворе Сергеевых 20 куриц, 4 коровы и 2 теленка. Крупный рогатый скот сейчас на пастбище. Часть ежедневного удоя используют для своих нужд, остальное сдают на молзавод.

Гюзель Закария