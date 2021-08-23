Соревнования кинологов со служебными собаками проходят в Петропавловске

Асет Байсугуров работает со своей служебной собакой Диной 8 лет. Он взял ее, когда щенку было всего 2 месяца. За время совместной службы они раскрыли порядка 30 тяжких преступлений.

Асет Байсугуров, начальник подразделения специалистов кинологической службы, г.Темиртау:

— Совместно с органами внутренних дел при задержании наркоторговцев мы изымали наркотические вещества. А также при несении службы при охране порядка в городе Темиртау задерживали лиц, которые имели при себе наркотические вещества. Занимаюсь с ней в неделю 6-7 раз. Стараюсь, каждый день по 1-1.5ч. Ищем наркотические вещества в автомобиле, багаже, помещениях, а также на человеке.



Служебных собак дрессируют разными методами. Все зависит от темперамента четвероногого сослуживца. Ни в коем случае не заставляют. Овчарка Дина, например, тренируется через игру с её любимым мячиком. Интересно здесь и то, что ..

Диана Салихова, корреспондент:

— Служебные собаки очень привязаны к своим хозяевам. Команды посторонних они слушать не будут.



При работе со служебными собаками есть свои тонкости. Важна связь с хозяином. Именно поэтому их обучает только один кинолог. Есть и еще особенности.



Асет Байсугуров, начальник подразделения специалистов кинологической службы воинской части, г.Темиртау:



— При работе с собаками нужно только терпение. Бывает, что собака, как человек, может быть в плохом настроении. Собака может заболеть. Тоже может не хотеть работать, как и человек. Просто кинологу необходимо это все вовремя выявить. Проявить инициативу, чтобы у собаки появилось желание. Вот любимая игрушка Дины — мяч. Она ради этого мячика работает, ищет наркотические вещества.



Четвероногие помощники хорошо обучены. Знают команды «ждать», «сидеть», «ползком», «голос» и многие другие. Указания хозяина они выполняют без промедления. Сегодня первый этап соревнований. Судьи проверяют, насколько хорошо хозяин ладит со своим четвероногим сослуживцем, и как он выполняет команды. Вместе они преодолевают полосу препятствий.

В соревнованиях принимают участие 27 служебных собак. Все они на время оставили службу, во время которой находят взрывчатки, разыскивают пропавших, обнаруживают спрятанные наркотические вещества. Сегодня задачу нужно выполнить не менее сложную. Собаки сдают нормативы. Одна ошибка и минус один балл. Перед экзаменом все четвероногие бойцы проходят тщательное обследование у ветеринарного специалиста.

Дархан Муслимов, старший инструктор ветеринарной службы воинской части 6637, г. Петропавловск:



— Перед выходом собаки на соревнования мы проверяем ее клыки. Повреждений не должно быть. А потом смотрим уши. Они должны быть чистыми. Это показатель того, что у собаки нет ушных заболеваний. Потом осматриваем грудь на наличие травм, царапин и т.п.



Конкурс продлится пять дней. В Петропавловск приехали кинологи из Караганды, Темиртау, Кокшетау, Степногорска и Костаная. Командам также предстоит показать навыки розыска человека и наркотиков, а также физическую готовность. Победители получат путевку на участие в первенстве регионального командования «Орталык».

Диана Салихова