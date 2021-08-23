28 объектов СКО стали лидерами проекта «Ashyq». За две недели приложение зафиксировало у них наибольшее количество чекинов. Среди новых лидеров 11 объектов общепита, три занимаются размещением и отдыхом, 8 — образованием. В списке также два фитнес-клуба, столько же торговых центров, один банный комплекс и СПА.

К слову, наибольшее количество чекинов у торгово-развлекательного центра «Dostyq Mall». За две недели там было зафиксировано более 70 тысяч регистраций посетителей. Стоит отметить, что такое число лидеров проекта в нашей области впервые. Ранее их было порядка 5, а сейчас почти в 6 раз больше. При этом в списке немало субъектов бизнеса из районов.

Канат Шамсутдинов, руководитель отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:



— На сегодня QR-коды присвоены 2355 объектам, из которых 2207 являются полноценными участниками проекта и 148 пока работают в тестовом режиме. По итогам последних двух недель у нас 28 лидеров «Ashyq» и ни одного деактивированного участника, что очень радует. Поскольку Северо-Казахстанская область находится в «красной зоне» по распространению коронавирусной инфекции, то статус Лидера позволяет его обладателям две недели работать по условиям «жёлтой зоны».

Айгерим Мукашева