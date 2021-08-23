28 фактов нарушения санитарных норм выявили за неделю в СКО

COVID-19: Казахстан

21:35 23 Августа 2021

Приездом мониторинговой группы закончилось празднование дня рождения петропавловца. Отмечали его в одном из коттеджей в микрорайоне «Береке». Вручить свой «подарок» в виде штрафа приехали члены мониторинговой группы.

За последнюю неделю они выявили 28 случаев нарушения санитарных норм. Активно специалисты работают в конце недели. Проверяют рестораны, кафе, съемные коттеджи и объекты торговли. В области сейчас работают 24 мобильные мониторинговые группы, в составе которых порядка 160 человек. С начала года они выявили 1059 нарушений. Составили 627 административных протоколов.

Айгерим Мукашева

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