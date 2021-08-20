В ЦОНах отменяется обязательное бронирование

Казахстанцы могут посещать ЦОНы без обязательного бронирования. Нововведение вступает в силу 23 августа.

Отметим, возможность забронировать посещение остается в прежнем режиме. Это можно сделать электронным способом. Также, сохраняется прием посетителей через систему «Ашык». Для удобного пользования услугами ЦОНа государственная корпорация «Правительство для граждан» разработала систему выдачи талонов на очередь через приложение. Например, если у посетителя выявлен небезопасный статус, то программа откажет в выдаче талона.

Адиль Кожихов — председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»:



-Обязательное бронирование было главным требованием санитарных врачей. Подобный режим работы не позволял принять всех, а дата брони зачастую растягивалась на недели вперед. Клиенты с безопасным и нейтральным статусом теперь могут получить госуслуги без обязательного предварительного бронирования посещения. Мы понимаем, что увеличится поток посетителей, поэтому просим не забывать о мерах санитарной безопасности — носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь санитайзерами.