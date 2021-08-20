От 15 до 45% подорожала оплата за обучение в Kozybayev University. Новые расценки касаются студентов бакалавриата.
Уже с 1-ого сентября минимальная стоимость очного обучения с применением дистанционных образовательных технологий составит 270 тысяч тенге в год. Ранее их прейскурант не превышал 145 тысяч. Обновили тариф и у студентов, полностью обучающихся по очному формату. Здесь цена выросла на 50-60 тысяч тенге. Ректор вуза Ерлан Шуланов сообщил, что стоимость меняется в связи с повышением качества образования и престижа университета. Добиться этого можно путём привлечения лучших кадров преподавателей, а также увеличением их заработной платы. Отметим, что с начала учебного года минимальная зарплата педагогов составит 200 тысяч тенге.
Ерлан Шуланов, председатель правления — ректор Kozybaev University:
-У вуза весь его бюджет — это заработная плата. У нас нет других источников финансирования. Мы работаем через стоимость обучения, и если кто-то не доплачивает за качественное обучение, то эти деньги забираются у кого-то другого. Например, если вы платите за очное, а ваш коллега платит за очное с применением ДОТ, то получается, вы переплачиваете за него. Если мы возьмём заработную плату преподавателей — 200 тысяч тенге, сложим количество преподавателей и разделим на количество студентов, то стоимость обучения должна быть на уровне 300-400 тысяч тенге.