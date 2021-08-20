СКО больше месяца находится в «красной» зоне

Рост без тенденции к спаду. Речь идёт о заболеваемости коронавирусной инфекцией. С 6 го по 19 августа после ПЦР-исследования коварную болезнь нашли у 2267 североказахстанцев. В этот четверг Сovid-19 подтвердился сразу у 171 жителя региона. По сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость в области выросла сразу на 12% .

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



-Мы уже больше месяца согласно матрицы оценки эпидситуации находимся в «красной» зоне. При этом недельный показатель заболеваемости у нас соответствует тёмно — красной зоне. И, если показатель занятости коечного фонда у нас превысит 70%, мы будем вынуждены ввести полный локдаун всех сфер деятельности. Поэтому призываю всех на данный момент соблюдать простые санитарные правила.

А еще вакцинироваться. В июле в день в специализированные пункты при поликлиниках, торговых центрах, выездных бригадах приходили по 3-4 тысячи человек, а в августе в них же с трудом набирается до 900, рассказали специалисты. И в очередной раз развеяли миф о привитых против коронавируса, но все равно болеющих им североказахстанцах.

Светлана Кашенцева, главный врач городской поликлиники №1:



— Допустим, в нашей поликлинике на сегодня амбулаторно наблюдается 160 пациентов с коронавирусной инфекцией. Часть — бессимптомные, часть — с легким и средним течением болезни. Из них только один пациент вакцинированный. Почему болеют такие люди, тоже говорили, болеют потому что, еще не выработался иммунитет. Для этого необходима вакцинация двумя компонентами.

Через 2-3 недели после полной вакцинации защитные силы организма начинают работать на полную. Отечественные эксперты выяснили, из вакцин, которые сейчас доступны казахстанцам, больше всего антител вырабатывается у тех, кто в качестве «укола здоровья» выбрал «Спутник-V».