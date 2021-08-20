СК с рабочим визитом посетила председатель правления АО НЦПК «Өрлеу» Асель Мухаметжанова

Специалист провела тренинг с местными педагогами. В ходе встречи обсудила с ними новшества, которые были озвучены на республиканской августовской конференции. Рассмотрела вопросы повышения цифровой грамотности среди учителей. Для этого проводятся бесплатные курсы.

Асель Мухаметжанова — председатель правления АО НЦПК «Өрлеу»



-Хотелось бы еще отметить, уважаемые коллеги, что со 2-го августа мы запустили курс по развитию цифровых компетенций педагогов, где перед началом нового учебного года, мы помогаем им освежить знания, показываем различные платформы, на которых они могут работать. В этом курсе СКО оказалась на первом месте. Около 60% педагогов уже обучаются на этом курсе.

Алишер Ашимов