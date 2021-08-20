Полицейские СКО задержали 32-летнего алматинца по подозрению в интернет-мошенничестве

Правоохранительные органы

22:39 20 Августа 2021

Североказахстанские полицейские задержали жителя Алматы по подозрению в совершении восьми эпизодов в интернет-мошенничестве. Злоумышленник использовал известный сайт рекламных объявлений, посредством которого предлагал запчасти для статусных автомобилей по низким ценам.
В управление полиции города Петропавловска поступило сразу несколько заявлений по факту интернет-мошенничеств. Мужчина представлялся столичным продавцом, через сайт OLX предлагал запчасти на иномарки. Получал предоплату, исчезал и не выходил на связь. Стражи порядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых в ходе служебной командировки в южную столицу установили и задержали афериста. Сейчас он водворен под стражу, идет следствие, проверяется его причастность к совершению других аналогичных преступлений. В очередной раз стражи порядка призывают население быть бдительными. С начала года в области зарегистрировано более 300 фактов интернет-мошенничеств.

Алишер Ашимов

 

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