Кумар Аксакалов вместе с молодёжной делегацией посетил объекты региона

Сначала — небольшая презентация села Дайындык Аккайынского района. За несколько лет инфраструктура населённого пункта развивается стремительными темпами. В прошлом году заасфальтировали внутрипоселковые и подъездные дороги. В этом строятся детские игровые и спортивные площадки. В домах сельчан центральное отопление и водоснабжение. На зарплату население тоже не жалуется.

Нурлан Мухаметжанов, аким Лесного сельского округа, Аккайынский район



-В крестьянском хозяйстве в ТОО «Дайындык-Агро» среднемесячная заработная плата составляет 200 тысяч тенге. Это довольно хорошая сумма для нашего региона. Привлекаются также молодые специалисты. Вот например, недавно с Костаная приехал зоотехник. Также ведётся работа по привлечению новых специалистов.

А это уже непосредственно поля товарищества. В ТОО «Дайындык-Агро» начали уборку. На элеватор уже сдали 700 тонн зерна. На удивление аграриев, урожай хорош как по качеству, так и по объему. Всё благодаря минеральным удобрениям и правильному уходу, — считает руководитель товарищества Биржан Шаймерденов.

Биржан Шаймерденов, руководительТОО «Дайындык-Агро», Аккайынский район:



-Почти три месяца не было дождя. Последние посевы попали всё-таки под хороший дождь. Я думаю, средняя урожайность у нас выше 20-ти будет. На сегодня мы убираем 18-20 центнеров.

Кумар Аксакалов вместе с молодежной делегацией качество зерна оценил на месте.

Далее по программе — объекты областного центра. До открытия Петропавловского электротехнического завода остались считанные недели. Здесь очень ждут молодые кадры. Возможно, кого-то из делегации заинтересуют предложения о работе.

Сайдулла Кожабаев, инвестор:



-Здесь всё систематизировано. Набираем специалистов с качественным и высшим образованием. Из Уральска у нас уже работают 4 специалиста. Кто-то в сфере закупа, а кто-то — продажи. Все они занимают хорошие должности. Есть специалисты из числа студентов, окончивших местный ВУЗ по программе «Серпін».

Kozybayev University ребята также посетили. Более подробно они осмотрели учебно-лабораторный корпус. Его строительство завершится уже в этом году. После начнут закуп современного оборудования.



Ерлан Шуланов, председатель правления — ректор Kozybaev University:



-Оборудование сделано таким образом, когда вы придете на будущие свои рабочие места в области, то, скорее всего, будете заниматься на том же технологическом уровне, на котором вы учились. То есть, например, те, кто поедет работать на молочную ферму, они уже знают, что такое делать анализ молочной продукции. Какие параметры, какие характеристики. Это всё будет во время учебной программы.

Ведутся и переговоры с Аризонским университетом. Сейчас решают вопрос трудоустройства зарубежных преподавателей у нас в оффлайн-режиме. Отметим, что 30% образовательных программ будут проводить американские педагоги. Не оставили в стороне и строительство многопрофильной больницы. Это будет самая современная лечебница среди регионов страны. Свои двери она откроет уже в следующему году.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

-Мы хотим, чтобы у нас был медицинский туризм, чтобы к нам приезжали лечиться. Это возможно, поскольку того оборудования, которое мы будем закупать, нет в соседних регионах.

Выдвигать регион вперёд, улучшать качество различных сфер деятельности. Всё это в руках молодёжи. Многие из них от этих целей не отказываются, а вовсе наоборот проявляют интерес в изучении и развитии нашего региона. Эта поездка только подтолкнула к новым открытиям, признается наша молодежь.

Бакытжан Турсын, преподаватель казахского языка и литературы НИШ:



-Я думаю, что предприятия и заводы, которые строятся в СК, позволят области выйти на более высокий уровень. Мы видели, как возводится учебно-лабораторный комплекс университета. Думаю, что студенты там будут оттачивать свой опыт и внесут огромный вклад в развитие науки.

Всего в экскурсии по объектам северного региона участие приняли около 30-ти молодых ребят. Подобные поездки планируются и дальше.

Жанель Бисенбаева