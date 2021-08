635 госслужащих с начала года обучились в школе государственной службы

The YouTube ID of lo8---7KBo2M is invalid.

Работники, только поступившие на государственную службу, обязаны пройти трехнедельный курс переподготовки. Также они посетили семинары по повышению квалификации. Длились они от трех до семи дней. С начала года уже обучились 635 человек. В планах — еще 1116.

Айгуль Жамантаева — заведующая кабинетом разработки и реализации образовательных программ филиала Агентства РК по СКО:



-Занятия проводили сертифицированные тренеры, прошедшие подготовку в Академии госуправления. Это два сотрудника из министерства здравоохранения и министерства информации и общественного развития и три представителя департамента юстиции по СКО. На семинаре даны разъяснения, как своевременно и качественно дать ответы на обращения физических и юридических лиц

При разработке учебных программ учитывали предложения и рекомендации самих госслужащих.

Гульнара Суендыкова — главный специалист департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:



-Единая система обучения государственных служащих включает в себя Академию государственного управления при Президенте РК, её филиала, а также организации образования, осуществляющие повышение квалификации государственных служащих в государственных органах по профилю деятельности госоргана.

Сегодня свои проекты презентуют 13 североказахстанцев. Темы даны на выбор. Все участники распределились на команды и совместно представили свои работы. Из-за карантинных ограничений защита проходит онлайн. Каждый получит сертфикат о прохождении курса переподготовки для государственных служащих.

Диана Салихова