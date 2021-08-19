В Петропавловске прощебеновали дороги на 118 улицах

Жители Солнечного давно мечтали о хорошей дороге. По улицам было ни пройти ни проехать. Что уж говорить о дождливых днях. Сейчас в посёлке полным ходом идёт щебенование. Работы провели уже на 10 улицах.

Очередь дошла и до улицы Центральной. Здесь занимаются восстановлением 1 километра дорожного полотна. За работу отвечают специалисты товарищества «Авангард Строй Груп». Задействованы 15 рабочих и 10 единиц спецтехники. Жители района радуются, что качество дорог, наконец-то, улучшается.

— Давно пора уже было. Дорог не было 30 лет….Ни пройти ни проехать.

— Конечно, рада. Все таки цивилизация какая-то. Если бы еще засыпят, вообще хорошо будет.

— Здесь невозможно было проехать или пройти пешком. 00:19 Мы очень рады, хоть автобус будет нормально ходить.

Асем Айтулова — пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Петропавловска:

— С начала мая в городе продолжается работы по щебенованию улиц. На сегодня работы провели уже на 118 улицах, 10 из них в поселке Солнечный. Все работы проводятся по заявлению жителей. Заявления пишут либо в акимате, либо на приеме у акима.

Кроме того, ямочным ремонтом в этом сезоне охватят 50 городских улиц. На 35-ти уже работы провели. Завершат всё до конца августа.