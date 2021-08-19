Петропавловский электротехнический завод набирает специалистов из выпускников колледжей и ВУЗ-ов

Бегалы Рахымбаев в северный регион приехал из Жамбылской области. Вдали от дома и началась его студенческая жизнь. Поступил молодой парень по проекту «Серпін» в СКУ им. М. Козыбаева. Здесь обучался профессиональным навыкам радиоэлектроники. Багаж полученных знаний теперь практикует на рабочем месте. В 23 года Бегалы — начальник отдела закупа Петропавловского электротехнического завода.

Бегалы Рахымбаев, выпускник СКУ им. М.Козыбаева:

— Сначала я участвовал в строительстве самого завода. Потом, увидев мой диплом о высшем образовании, предложили должность начальника отдела. Работа хорошая и, конечно же, ответственная. Условия тоже привлекательные.

Строить завод начали в мае 2020-го года. К запуску производства здесь идут стремительными темпами. Компания будет изготавливать электротехническое оборудование, а именно трансформаторы классового напряжения. В год — по 13 тысяч штук. 90 % продукции пойдет на экспорт в соседнюю Россию.

Омиржан Джусиев, директор отдела ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:

-Мы планируем трудоустроить на заводе более 300 человек. В связи с тем, что появились трудности по набору кадров, мы связались с ВУЗ-ами и колледжами Петропавловска.

Пока на завод трудоустроились 19 выпускников, обучившихся по проекту «Серпін». Специалистов планируют набирать и далее. К работе они приступят уже в следующем месяце.