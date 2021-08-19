Дело о смерти молодого парня снова обсуждают в Петропавловске

Одно из громких дел снова обсуждают в Петропавловске. На площадке региональной службы коммуникаций выступили представители областной полиции. Напомню, 4 июня 2017 года у себя дома скончался 25-летний Анатолий Рейбант. Судебно-медицинская экспертиза постановила, что парень задохнулся из-за собственной рвоты.

Мать умершего Ирина Рейбант не согласилась с ее результатами и связала смерть сына с событиями, произошедшим за три месяца до этого, к которым по ее словам были причастны сотрудники полиции. 2 марта 2017 года ранее судимого Анатолия Рейбанта за распитие спиртных напитков и нарушения общественного порядка доставили в Центр временной адаптации и детоксикации. По данным полицейских, у входа он разбил спрятанную стеклянную бутылку, начал наносить себе порезы на запястьях. Стражи порядка объяснили, что наручники его не остановили, задержанный стал биться головой о землю. Скорая доставила парня в больницу, после нее до момента смерти он находился дома. Сотрудники управления собственной безопасности областного департамента полиции в рамках начатого досудебного расследования по статье 362 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий» проверили все доводы Ирины Рейбант в отношении причастности полицейских к гибели ее сына. Полицейские рассказали, что в знак протеста в начале августа женщина объявила голодовку, так как с результатами следствия она была не согласна.

Арман Атанов, начальник управления собственной безопасности ДП СКО:

— В данном случае был допрошен эксперт, который дал пояснение, что при механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей рвотными массами и в случае если у данного человека имелись травмы носа с затруднением дыхания, то в данном случае это никак не может способствовать наступлению смерти. Т.е. согласно этому пояснению отсутствует какая-либо причинная связь. Проведены дополнительные экспертизы, а также комплексная медицинская экспертиза с участием докторов медицинских наук, которые также исключили причинную связь между событиями от 2 марта 2017 года и наступлением смерти Анатолия Рейбант.