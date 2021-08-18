Одна из многоэтажек Петропавловска в скором времени может рухнуть в овраг

Работы по строительству ливневой канализации по ул. Исмаилова выходят на финишную прямую. Завершили монтаж систем и приступили к благоустройству, а именно к укладке асфальта. Долгожданные ливнёвки, по словам подрядчиков, появятся здесь уже в начале сентября. Реализовать таких объектов в этом году планируют 6. На эти цели из госбюджета выделили 400 млн тенге.

Булат Жумабеков, аким г. Петропавловска:



-В текущем году эти работы будут завершены. Кроме того, в Рабочем посёлке порядка 5 км планируем сетей провести. Там будут простейшие системы, но, тем не менее, охватим районы, которые подвержены подтоплению.

Пока на окраине города строят ливневые канализации, в центре идут работы по реконструкции тепломагистрали. Комплексное благоустройство охватило улицу Жумабаева. Здесь заменяют трубы и последующие коммуникации. Для этого в июне часть магистрали для автотранспорта закрыли. Возобновить проезд планируют уже в сентябре. Переходящий проект рассчитан на три года. В этом протяженность работ составит 900 метров на сумму 590 млн тенге. Это позволит подключить к системе отопления новые дома и строющийся комплекс университета. В 2021-ом запланированы работы и в «Жас Оркене».



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

-В 2021-ом начнут строительство перемычки и в микрорайоне«Жас Оркен». Она позволит нам сразу закольцевать весь город. И в случае аварийных ситуаций мы можем сразу переключиться на резервную. У нас останутся Борки. Конкурс объявлен в этом году. И остаётся комплексная магистраль на многопрофильной больнице и вдоль улицы Жукова.

В городе идёт работа по благоустройству не только крупных, но и небольших объектов. В этом лично убедился глава региона. Жильцы многоэтажки по улице Назарбаева, 136 ждали нового лифта 2,5 года. Установить его удалось благодаря программе модернизации ЖКХ. Обошёлся новый подъемник в 13 млн тенге.

-Работает?

Асия Сембаева, председатель КСК «Мира, 136»:

-Работает. Всё отлично. Нам установили камеру, брелки сейчас изготавливают. Мы катаемся, довольны. Установили всё быстро. Хорошо работает, бесшумно.

Дождались перемен и жители 266-го дома по улице Алтынсарина. Здесь полностью заменили кровлю, отмостку и крыльцо многоэтажки. Из-за плачевного состояния крыши загорались счётчики, рассказывает председатель КСК «Весна» Валерия Свешникова. Теперь такого рода проблемы остались позади.

Валерия Свешникова, председатель КСК «Весна»:

-Справились отлично. Спасибо большое. Жильцы все довольны. Сделали всё быстро, несмотря на то, что зима была.

На очереди подобных изменений стоят еще 14 домов, для 7-ми из них уже определили подрядчиков. Еще на 15 многоэтажек готовится ПСД. Решается в городе и проблема с парковочными местами. Из 60-ти запланированных дворов охватили 78. Среди них и дом по улице Жукова, 23.

Василий Ротарь, председатель КСК «Строитель»:

-Мы давно об этом мечтали. В этом году нам пошли навстречу и сделали это всё. Еще в этом году у нас планируется закупить снаряды спортивные.

Обратились к акиму области и за помощью. Пятиэтажка по улице Жукова, 3 через несколько лет может рухнуть в овраг. Между ним и домом расстояние сокращается ежегодно, рассказывает председатель Светлана Ептышева. По её словам, виновата во всём протекающая теплотрасса, которая и подмывает впадину. Решить проблему поможет укрепление самого оврага, говорит аким города.

Булат Жумабеков, аким г. Петропавловска:



-Укрепление будет связано с переносом гаражей. Вы видели, там стоят гаражи. Будем их сносить. И в планах у нас есть укрепление , а также доведение асфальта до края.

Внимание уделяют и дворовым площадкам. За пять лет в областном центре заасфальтировали 386 дворов. Своей очереди ждут еще 120. Продолжают благоустраивать и посёлок «Солнечный-2». Устройство водопроводных сетей здесь уже практически завершили. На очереди — строительство 57 км дорог.

Андрей Капустин, директор ТОО «Альфа-Север»:



-Строительство началось 2020-ом году. В планах окончание в этом году. Возможно будет перенос на следующий год. Есть участки, которые приходится переносить на следующий год, с электричеством связано. Чтобы водопровод и дороги, всё было в рабочем состоянии.

К подключению электричества приступят в следующем году. На объекте трудятся почти 100 рабочих, задействовали 15 единиц техники.

Жанель Бисенбаева