83% сотрудников торговой сети «Семейный» полностью провакцинированы

Бахытжан Фаткулина не понаслышке знает, какого болеть этим коварным вирусом. Ровно год назад женщина лежала в стационаре с 30-типроцентным поражением лёгких, видела, как умирают люди. Поэтому в первую очередь после полного выздоровления она вакцинировалась, ведь работает в сфере, где контакт с людьми постоянный.

Бахытжан Фаткулина — старший продавец супермаркета:

— 28 июля получила вторую вакцину, после первой вакцины дня два у меня держалась температура 37,2, после второй вакцины чувствовала себя прекрасно. Вакцинация нужна, чтобы обезопасить себя, своих родных, окружающих от заболевания.

Каждый день весь персонал супермаркета взаимодействует с огромным количеством покупателей, поэтому для администрации было важным обеспечить безопасную среду для посетителей. Они, к слову, тоже не против вакцинации.

— Как вы относитесь к вакцинации?

— Положительно, я вакцинирован.

— Это необходимо для того чтобы пандемия прекратилась, чтобы не заболели наши дети, чтобы не распространилось все дальше, и мы могли вернуться к жизни своей прежней.

— Каждый день хожу сюда. Так что я уверена, что отсюда я ничего не принесу.

— Чувствуете ли Вы себя в безопасности, зная что весь персонал вакцинирован?

— Конечно, чувствую, потому что я сама захожу, во-первых, показываю «Ashyq», потом маску обязательно ношу. И здесь я считаю, что сотрудники тоже провакцинированы.

К массовой вакцинации здесь приступили в июле. Нанимали мобильные группы. Прививались сотрудники как отечественной, так и зарубежной вакцинами, говорят в администрации. В 15-ти городских точках торговой сети трудятся порядка 2000 человек, 83 процента из них уже получили вакцину от коронавируса.

Евгения Марушкина — директор по управлению розничной сети супермаркетов:

— Плюс есть те, кто у нас на медотводе — это 3%. Конечно же, не исключено, что есть сотрудники, которые категорически против вакцинации. Они у нас работают по ПЦР-тестам.

— Помимо вакцинации есть еще такие требования, как ношение масок и перчаток. На входе у нас установлен «Ashyq». Не все, конечно, воспринимают это положительно, но народ по-тихоньку привыкает и адекватно проходит.

Стоит отметить, что благодаря приложению «Ashyq» в супермаркете ежедневно выявиляют контактных и заболевших Covid-19. Здесь считают, что именно благодаря соблюдению всех мер безопасности не допустили распространение злосчастного вируса.

Гюзель Закария