453 литра нелицензированной алкогольной продукции изъяли полицейские в Рабочем посёлке

Правоохранительные органы

22:27 18 Августа 2021

Полицейские Петропавловска установили реализацию алкоголя без соответствующего разрешения. Нелицензированную алкогольную продукцию, в основном пиво, изъяли в одном из магазинов по улице Украинской в Рабочем посёлке.

Владельцу магазина придётся заплатить штраф, в его отношении собран материал по статье 463 административного кодекса РК. Подобные случаи выявлены и в магазинах по улице Интернациональной и ВорОвского. Бизнесменов также ждёт штраф. С начала года к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность привлекли 34 человека. За нарушение требований законодательства по реализации алкогольной продукции — 22 правонарушителя. С начала года в городе из незаконного оборота полицейские изъяли более 4 тысяч литров спиртосодержащей продукции.

Диана Салихова

Читайте также

С начала сезона в Петропавловске совершено 45 краж велосипедов
Почти 4 млн тенге украл 49-летний горожанин в одном из домов областного центра
Почти 50 граммов мефедрона изъяли полицейские у закладчика в СКО
Водители из Караганды и Кокшетау поблагодарили полицейских СКО за помощь на дороге
Интернет-мошенники обманули сельчанку на 2 миллиона тенге в СКО
67-летняя женщина задержана по подозрению в мошенничестве в СКО
18 случаев скотокрадства за 2021 год зарегистрировали в СКО
Нечистого на руку сотрудника городского акимата привлекли к уголовной ответственности
О профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних рассказали ДП СКО
Ювенальные полицейские посетили петропавловские подучетные семьи
Телефонных мошенников, обманувших 93-летнюю бабушку, разыскивают полицейские Петропавловска
Житель Костанайской области продавал несуществующие тюки сена через интернет