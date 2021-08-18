453 литра нелицензированной алкогольной продукции изъяли полицейские в Рабочем посёлке

Полицейские Петропавловска установили реализацию алкоголя без соответствующего разрешения. Нелицензированную алкогольную продукцию, в основном пиво, изъяли в одном из магазинов по улице Украинской в Рабочем посёлке.

Владельцу магазина придётся заплатить штраф, в его отношении собран материал по статье 463 административного кодекса РК. Подобные случаи выявлены и в магазинах по улице Интернациональной и ВорОвского. Бизнесменов также ждёт штраф. С начала года к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность привлекли 34 человека. За нарушение требований законодательства по реализации алкогольной продукции — 22 правонарушителя. С начала года в городе из незаконного оборота полицейские изъяли более 4 тысяч литров спиртосодержащей продукции.

Диана Салихова