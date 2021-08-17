Мажилисмены ознакомились с проблемами молодежи СКО

На повестке дня — проблемы молодежи. Из года в год в области наблюдается сильный отток молодых кадров не только в другие регионы страны, но и за рубеж. Причины, по которым молодежь покидает Родину в поисках «места под солнцем», всем известны.

Альфараби Мынбай, руководитель городского молодёжного ресурсного центра:



— Во-первых, это оплата труда. В частности, заработная плата молодых специалистов составляет 70 — 80 тысяч тенге. Выжить на эти деньги очень трудно, поэтому многие работают не по профессии или же уезжают делать карьеру в другие страны.



Не обошли стороной молодые и вопросы с покупкой жилья. На рынке стоимость квартиры в Петропавловске равна столичной, что опять же несопоставимо с заработными платами североказахстанцев. Разрешить этот вопрос, по мнению депутатов, поможет новая государственная программа «Qyzyljar Jastary». Ее уже реализуют в Алматы и Нур-Султане. Но и тут не обошлось без «подводных камней».

Бахытжан Турсунов, преподаватель казахского языка и литературы НИШ ХБ:



— Огромный плюс, что для покупки жилья не обязателен первоначальный взнос, но ежемесячный платеж выше заработных плат в области — 130 00 тенге. Местная молодежь не сможет позволить себе купить квартиру. Я предлагаю пересмотреть условия данной программы, потому как она не учитывает особенности нашего региона.



Мади Ахметов, депутат Мажилиса Парламента РК:



— Во второй половине сентября мы поднимем этот вопрос на совещании с председателями «Отбасы банка». Предложим понизить процентную ставку. Также, посовещавшись с администрацией, обсудим и финансовую помощь молодежи в виде денежных сертификатов на покупку жилья. Таких же, как и многодетным семьям.



Но и при таких условиях многие все же не смогут ежемесячно оплачивать ипотеку. Нужно время, чтобы встать на ноги. Поэтому в зале прозвучало предложение о строительстве общежитий для работающей молодежи. Также упомянули и о серпиновцах, которые, не закончив университет, уезжают обратно.

Жанар Таласпаева, и.о. члена Правления по академическим вопросам Kozybayev University:



— Мы должны организовать все средства для комфортной жизни. Должны дать возможность работать, оплачивать труд. Только при таких условиях мы сможем удержать не только студентов «Серпін», но и наших.



Жанар Таласпаева говорит, что молодых людей, которые отказываются от учебы и уезжают обратно, необходимо обязать вернуть плату за обучение. Мажилисмен поддержал некоторые из предложений о внесении изменений в программу «Серпин».

Гюзель Закария