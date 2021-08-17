За 4 года по проекту «Бастау бизнес» в РК прошли обучение свыше 150 тысяч человек

За 4 года по проекту «Бастау Бизнес» в РК прошли обучение более 150 тысяч человек. Свое дело открыли порядка 40 тысяч начинающих предпринимателей, оставшиеся 64% выпускников получили от государства поддержку в виде грантового финансирования.

Нариман Абильшаиков, первый заместитель председателя правления национальной ПП «Атамекен»:



— За 4 года нашими выпускниками по РК создано более 60 тыс. рабочих мест. В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране проект в сжатые сроки был переформатирован в онлайн — формат. В текущем году нами запланировано обучить свыше 30 тысяч слушателей.

На сегодня в рамках 4 потоков обучили 29 тысяч слушателей проекта «Бастау Бизнес». В 2021 году финансовой поддержкой охватят более 5 тысяч человек. На это направят 22,5 млрд тенге. Сумма большая, отсюда и логичный вопрос о возможных коррупционных рисках. Столичный эксперт объяснил, что с помощью новых технологий их свели к минимуму.

Нариман Абильшаиков, первый заместитель председателя правления национальной ПП «Атамекен»:



— Для недопущения таких фактов, мы разработали информационную систему микрофинансовой организации, которая позволяет бесконтактно подавать документы на кредитование. Есть платформа, где каждый желающий, имеющий сертификат «Бастау бизнес», может через эту информационную систему подать свои документы.

При этом, физически никак не контактируя со специалистами Палаты предпринимателей.

Дарья Пышмынцева