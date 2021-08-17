В СК продолжают выявлять нарушителей карантина

COVID-19: Казахстан

22:03 17 Августа 2021

Проверяют все съемные коттеджи, кафе и рестораны. В одном из последних мониторинговая группа выявила пышную свадьбу. С владельцем провели профилактическую беседу и собрали материал. Похожие «картины» зафиксировали в увеселительных заведениях по улицам Жумабаева, Батыр Баяна и Аягана Шажимбаева.

Азат Ибраев, руководитель отдела внутренней политики акимата г.Петропавловска:

— На сегодня мы выявили одно нарушение карантинных мер — проведение свадебного торжества. Мероприятие было остановлено, гостей попросили разойтись. На администратора данного заведения и на организатора торжества собран материал, который в дальнейшем будет передан в СЭС, по итогам рассмотрения будут выписаны штрафы.

Аналогичные профилактические беседы провели с руководителями всех четырёх объектов. Врачи, сотрудники местных исполнительных органов и полицейские призывают североказахстанцев отказаться от проведения многолюдных семейных торжеств. С начала года в области выявили больше тысячи карантинных нарушений. Только за один месяц зафиксировали 76 таких фактов. Внезапные рейды мониторинговых групп будут продолжаться и дальше.

Жанель Бисенбаева

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