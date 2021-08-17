Почти 4 млн тенге украл 49-летний горожанин в одном из домов областного центра

Проникнуть в дом и похитить кругленькую сумму воришка решил днём. В это время хозяева находились на работе. Вычислить злоумышленника удалось благодаря видеокамерам, которые установлены по периметру двора.

Руслан Ботин, начальник отделения криминальной полиции 2-го отдела полиции УП г.Петропавловска:

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан житель города Петропавловска, 1971 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. В настоящее время находится под стражей. Также он признался в совершении еще ряда аналогичных преступлений, по которым вещественные доказательства были изъяты. В настоящее время проводятся следственные действия.



Мужчина признался в трех эпизодах краж. Во всех случаях — в частном секторе. Часть последних похищенных денег полицейские изъяли. Задержанного водворили под стражу. С начала года в СКО зарегистрировали свыше 270 квартирных краж, больше половины из них раскрыты.

Жанель Бисенбаева