Лаборатория НИИ сельского хозяйства СКО в помощь фермерам

Диана Салихова, корреспондент:



— В этом кабинете проводят анализ кормов. Проверяют показатели для наиболее эффективного и правильного составления рациона. К примеру, в грубых кормах проверяют до 19 показателей, в комбинированных — до 12. Вот это силос. В нем проверяют необходимое количество содержащихся кислот.



Нарушение нормы может привести к плохим последствиям. Качество корма упадет, скот может заболеть. Коровы, к примеру, дадут меньше молока или изменится его химический состав, утверждают специалисты. Поэтому важно проверять кормовые культуры перед составлением рациона. Проводят анализ с помощью специального оборудования под названием «инфразакт».

Руслан Жаксылыков, лаборант ТОО «СевКазНИИСХ»:

— Корм, поступивший к нам в лабораторию, сначала сушится, потом измельчается и только потом поступает в этот кабинет. Затем мы открываем крышку прибора. Засыпаем корм. Желательно, чтобы он целиком скрывал стекло. Закрываем и выбираем то, что мы засыпали. То есть, если это силос, то выбираем силос и начинаем анализ. Затем на приборе выдаются показатели, которые мы переписываем и обрабатываем.



Есть и лаборатория по химическому анализу молока. Здесь проверяют по 150-200 образцов в час. Стоимость одной пробы — 230 тенге. Процесс полностью автоматизирован. Лаборанту необходимо только поставить колбочки с молоком на специальное оборудование, предварительно согрев их на водяной бане. Показатели высвечиваются на мониторе компьютера. Как заверили специалисты, в стране есть только три таких аппарата. Ежегодно сюда обращаются порядка 50 хозяйств региона. Специалисты советуют местным фермерам чаще проверять молоко. Это позволит вовремя выявить заболевания в организме животных и повысить качество товара.

Диана Салихова