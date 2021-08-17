Армия Казахстана перешла на усиленный режим службы

Из-за ситуации в Афганистане казахстанские Вооруженные силы начали ряд мероприятий. Об этом сообщил представитель Генштаба Даурен Абдуллин. В частности, уточнен порядок и проведены тренировки, действия дежурных сил и средств при возникновении кризисных ситуаций. Также организовано взаимодействие с государственными органами, другими войсками и воинскими формированиями по организации возможных совместных действий.

Вместе с тем, увеличен состав дежурных сил и средств противовоздушной обороны и фронтовой авиации, несущих службу по охране воздушного пространства, усилена противодиверсионная безопасность военных объектов, выделены дополнительные отряды для охраны складов и арсеналов. А еще подразделения сил специальных операций и военно-транспортной авиации переведены на усиленный режим работы.

Алишер Ашимов