В Петропавловске на учете состоят 48 несовершеннолетних

Первый вызов — в микрорайон «Береке». В одной из пятиэтажек жильцы пожаловались на шумных соседей. По поступившей информации, в квартире вместе с нетрезвыми взрослыми находились несовершеннолетние дети. Полицейские выяснили что это была 34-летняя женщина и двое ее детей-школьников. Инспекторы провели беседу и составили административный протокол. В тот день не спалось и группе несовершеннолетних. Их задержали в районе торгового дома «Тайга».

Алла Бобарыкина, старший инспектор отделения ювенальной полиции УП г.Петропавловска:

— Трое несовершеннолетних находились по ул.Жамбыла в 00.30 часов. Как пояснили: «прогуливались с друзьями». Были установлены законные представители и привлечены по статье 442 КРКоАП. После, несовершеннолетние дети были переданы законным представителям. Также, в ходе рейда установлена неблагополучная семья, проживающая в районе «Береке». Законные представители злоупотребляют спиртными напитками, дома антисанитарные условия. Законные представители привлечены по статье 127 КРКоАП и поставлены на профилактический учет в УП города Петропавловска.

Рейд продолжался до глубокой ночи, кроме района «Береке» и центра мобильная группа побывала на адресах в районе «Уюта», Подгоры и Рабочего поселка. Стражи порядка отмечают, что зачастую именно родители показывают своим детям дурной пример, не участвуют в их воспитании, не контролируют досуг, больше времени уделяют вредным привычкам. Все это отражается на поведении подростков. Они бунтуют, убегают из дома, начинают заниматься хулиганством и не только. В Петропавловске с начала года на учет поставлены 47 несовершеннолетних.

Дарья Пышмынцева