В 2021 в г.Булаево произошло много позитивных перемен

Мечеть «Береке» в г.Булаево была открыта в 1999 году. Она расположилась в здании бывшего суда. Периодически, при необходимости, проводился текущий ремонт, а весной этого года начался капитальный. Сейчас большая часть основных работ осталась позади. Одной из глобальных перемен здесь стала замена системы отопления.

Женис Шимпаев, наиб-имам мечети «Береке», г.Булаево, район М.Жумабаева:



— Стены мечети отремонтировали по стандарту, местами они пришли в негодность. Осенью и весной, периодически текла крыша. В этом году с приходом холодов эта проблема отпадет, так как ее нам заменили, пол тоже. Облицовка здания теперь тоже другая, а также купола.



В ремонт мечети вложено около 8 миллионов тенге спонсорских средств.

Рядом с религиозным объектом новое дорожное полотно. В этом году на его средний ремонт в Булаево было выделено 100 млн тг. В порядок привели асфальтовое покрытие на 5 улицах, подлатали 2 км дорог. Кроме того…

Азамат Краубаев, аким г.Булаево, район М.Жумабаева:



— Также, из национального бюджета было выделено 200 млн тг на реконструкцию двух улиц. Это улицы Чкалова, Тахира Мусаева. По реконструкции планируется выполнить работы не только асфальтового покрытия, но еще и уличное освещение затронуть, тротуары и системы водоотведения.



Проект двухгодичный, поэтому часть работ перейдет на 2022-й. Тогда же, после ободрения министерства национальной экономики, в Булаево отремонтируют еще 7 км дорог, необходимые документы для этого готовы, рассказал аким города. В этом году дороги в нем станут лучше на 15%, зато освещение на все 70.

Азамат Краубаев, аким г.Булаево, район М.Жумабаева:



— Из областного бюджета были выделены 25 млн тг на уличное освещение. Это порядка 22 км, более 400 фонарей. На северной стороне 5 улиц, на южной стороне порядка 10 улиц. И село Медвежка, оно тоже к нам относится там 3-4 улицы будут.



Освещение делают современное, с функцией диммирования. Т.е. включается, как и отключается оно, по таймеру. Удобно и экономно. В прошлом году освещение заменили в парке г.Булаево. Тогда же здесь поставили новые малые архитектурные формы, а старые — обновили. Привели в порядок фонтан и брусчатку. Все для комфортного досуга горожан.

Дарья Пышмынцева