Прием заявлений на гранты начался в Kozybayev University

Андрей Ударцев поступил на специальность «Педагог русского языка и литературы». Всей душой любит будущую профессию. Поэтому и подготовка к экзаменам не была в тягость. По итогу, на ЕНТ набрал 108 баллов, благодаря чему смог получить общеобразовательный грант.

Андрей Ударцев, абитуриент:

— Знаете, если так задуматься, специальности, которые нужны и важны для меня это медицина и педагогика. Это осознанное решение, самостоятельное. Честно говоря, меня отговаривали и мой выбор не понимают. Но я знаю, к чему иду. Я, вообще, выступал на олимпиаде по географии. Но я постоянно участвовал в поэтических чтениях, различные выезды, участвовал у нас в театре. В области постоянно участвую, и мне это действительно интересно. Полностью отдаюсь профессии. Люблю, боготворю.



И Руслану Апетову совсем скоро предстоит познать студенческую жизнь. Он тоже хочет быть педагогом. Но учить ребят он будет не в классе, а в спортивном зале. С самого детства Руслан хотел связать свою жизнь со спортом. Потому выбор профессии был очевидным. При поступлении он сдавал два предмета на ЕНТ и два творческих экзамена, на последних заработал максимальный балл. В общем счете получилось 120. Однако, для поступления на грант не хватило всего 3-х баллов. Но абитуриент не отчаивается. Он планирует получить заветный грант, преуспев в учебе. Это гранты акима, ректора и Манаша Козыбаева.

Руслан Апетов, абитуриент:

— Было обидно первые минут 5-10. Потом с родителями переговорил, они сказали: «Если что, учись на платном». Собираюсь первый курс хорошо учиться, чтобы поступить на грант.



У каждой специальности свой пороговый балл для поступления на грант. В каких-то случаях нужно набрать 100 баллов, а в каких-то и 52-х достаточно, чтобы получить бюджетное место. Всего в этом году университету выделено 797 государственных грантов. Из них 91 — по программе «Серпін». Также существует республиканская педагогическая квота. Насчитывает она — 300 грантов. Поддерживают студентов и местные исполнительные органы, они выделили 50. В этом году специальности: экономика, иностранный язык и дизайн получили больше грантов, чем обычно.

Гульмира Оспанова, ответственный секретарь приемной комиссии Kozybayev University:



— Хотелось бы сказать, что есть условно зачисленные абитуриенты. Они будут зачисляться в университет условно, но в то же время, после 1 академического периода они будут сдавать ЕНТ. Им необходимо набрать определенное количество баллов, проходной балл для поступления на эту специальность. Они будут переведены с условных студентов в разряд студентов университета.



Сейчас полным ходом идет набор студентов в образовательное учреждение. Абитуриенты могут подать документы без посещения университета через портал электронного правительства e-gov.

Диана Салихова